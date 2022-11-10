Подмосковье 10 ноября 2022, 19:01 Более 600 гектаров земель ввело в сельхозоборот предприятие в Клину

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Предприятие «Дмитровские овощи» в Клину ввело в сельхозоборот около 600 гектаров ранее не использовавшихся земель. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«В городском округе Клин предприятие „Дмитровские овощи“ увеличивает свои посевные площади за счет ввода в оборот не использовавшихся земель. Компания на данный момент ввела уже 600 гектаров», — сказал Георгий Филимонов.

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Зампред уточнил, что на сегодняшний день на территории региона уже введено более 40 тысяч гектаров сельхозземель. Это превышает плановые показатели на 2022 год.

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Напомним, что в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева действует программа «Подмосковные 10 га». В ее рамках региональным фермерам бесплатно предоставляют земельные участки на срок до шести лет.