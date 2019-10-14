Более 600 га земли обработали от борщевика в Волоколамском округе. Помогли обращения жителей

Земельные инспекторы в Волоколамском городском округе выехали более 200 раз по обращениями граждан, связанным с разрастанием борщевика Сосновского. Об этом сообщила пресс-служба Минмособлимущества Московской области.

Муниципальные земельные инспекторы Волоколамского округа получили более 200 обращений от граждан по борщевику Сосновского с июля этого года. Общая площадь заражения вредным растением составила более 610 гектаров.

Как уточнил глава Министерства имущественных отношений Московской области Владислав Коган, инспекторы муниципального земельного контроля составили 91 протокол об административном правонарушении за непроведение превентивных мер, при этом сумма штрафов превысила 404 тысячи рублей. Правообладателям 30 волоколамских земельных участков были объявлены предупреждения. Остальные правообладатели провели необходимые меры по удалению борщевика.

Источник фото: Министерство имущественных отношений Московской области

Волоколамец Петр Алиев рассказал, что в этом году в селе Ивановское, где он проживает, сильно разросся борщевик по двум обочинам главной дороги. «Сначала пытались своими силами его истребить, регулярно окашивали. Не помогло. В июле месяце обратились в администрацию с просьбой помочь в нашей проблеме. Буквально на следующий день приехали рабочие, обработали борщевик специальными средствами. Потом еще несколько раз до конца лета приезжали обрабатывать и окашивать», — поделился Петр Алиев.

А на жительнице Волоколамского округа Татьяне Савельевой борщевик в буквальном смысле портил жизнь и здоровье. «В середине лета я начала себя плохо чувствовать: кашляла, задыхалась. Врач мне поставил диагноз „астма“, с уверенностью сообщив, что всему виной борщевик. Как мне объяснили, цветущий борщевик у многих людей может вызвать аллергию. Сын сразу же обратился в администрацию нашего района с просьбой окосить обочины по дороге к нашей деревне. Уже через неделю все окосили. Потом сын не раз еще обращался в администрацию за повторным окосом борщевика», — рассказала Татьяна Савельева.

Источник фото: Министерство имущественных отношений Московской области

Министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган сделал особый акцент на том, что истребление борщевика в Подмосковье стоит на особом контроле из-за угрозы здоровью и жизни людей. Работа ведется сразу несколькими ведомствами, муниципальными образованиями на местах и неравнодушными жителями, которые информируют об опасном растении через «Добродел» и социальные сети.

Владислав Коган подчеркнул особую важность того, чтобы каждый правообладатель осознавал ответственность за то, что происходит на его участке и вовремя принимал меры. «Правообладатели земельных участков обязаны истреблять борщевик Сосновского на земельных участках, которыми владеют или арендуют, а муниципальные земельные инспекторы теперь имеют право привлекать к административной ответственности за непроведение мероприятий по его удалению», — напомнил глава Минмособлимущества региона.

По данным областного Минсельхозпрода, на сегодняшний день на территории Подмосковья более 56 тысяч гектаров земли поражено вредным растением. Штрафы за непроведение мер по удалению борщевика для физических лиц составляют 2-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 150 тысяч до 1 миллиона рублей.