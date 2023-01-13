Подмосковье 13 января 2023, 22:11 Более 600 экопунктов для сбора алюминия и пластика установили в Подмосковье за год

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За год в Московской области установили 660 автоматов по приему алюминиевой и пластиковой тары. Из них 261 экопункт поставили в супермаркетах, а четыре точки приема разметили в МФЦ.

«Автоматы для приема пустой тары установлены на территории 43 городских округов Московской области», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Так, экопункты можно найти в Балашихе, Богородском, Бронницах, Воскресенске, Дмитрове, Долгопрудном, Домодедове, Дубне, Жуковском, Зарайске, Истре, Кашире и других округах.

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Также с 2021 года в Подмосковье есть фандоматы для раздельного сбора мусора, каждый из которых вмешает в себя порядка 600 бутылок и 700 банок. Такие пластиковые или алюминиевые емкости попадают сразу на переработку, минуя мусорное ведро, контейнер и сортировку.

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