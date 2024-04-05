Подмосковье 05 апреля 2024, 11:13 Более 600 дворов приведут в порядок в Химках к лету Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Порядка тысячи коммунальщиков и более 200 машин в Химках привлекут к масштабной уборке в апреле. Они приведут в порядок более 600 дворов, а также детские и спортивные площадки.

Коммунальщики обновят антипарковочные столбы и урны, отремонтируют лавочки, игровые и спортивные комплексы, устранят все изъяны и недочеты.

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«Хочу пригласить химчан принять участие в приближающихся субботниках, а также не забывать про тематические экологические акции. Совместными усилиями мы сможем сделать наш город чище, уютнее и комфортнее для каждого из нас», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Вместе с тем к весенне-летнему сезону подготовят 13 парков и территории вблизи 80 памятников в Химках. Также отремонтируют и очистят 515 километров дорог. Профильные службы приведут в порядок 240 остановок общественного транспорта, шумозащитные экраны, дорожные знаки, светофоры и опоры освещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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