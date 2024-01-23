Подмосковье 23 января 2024, 11:42 Более 600 добровольцев из Подмосковья подтвердили желание стать донорами костного мозга в 2023 году Пресс-служба АО «Почта России»

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Более 1,6 тысячи клиентов «Почты России» стали потенциальными донорами костного мозга в 2023 году. Из них 960 жителей Москвы, 658 — Московской области.

Всего в России более 91 тысячи доноров, при этом свыше 24 тысяч заявок на вступление в регистр россияне отправили с помощью «Почты России».

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Стать потенциальным донором костного мозга удаленно, без визита в лабораторию, может каждый здоровый житель России в возрасте от 18 до 45 лет. Достаточно оставить заявку на сайте.

После этого доброволец получит по почте набор с необходимыми материалами, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья и формой согласия на обработку и передачу персональных данных.

Напомним, совместный проект «Почты России», Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова и Русфонда по развитию донорства костного мозга в России стартовал в июле 2021 года. Его главная цель — помочь пациентам, нуждающимся в трансплантации, быстрее найти донора и получить помощь.

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