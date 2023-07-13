Подмосковье 13 июля 2023, 11:19 Более 600 детей родились в Подмосковье благодаря ЭКО с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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В Подмосковье женщины могут бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения при наличии медпоказаний. Так, с начала года более 600 детей родились в Подмосковье благодаря ЭКО.

Процедура выполняется по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящему в нацпроект «Демография».

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«Благодаря процедуре ЭКО, женщины, которые не могут забеременеть естественным путем, могут родить ребенка», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, в этом году намерены провести еще более пяти тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения. Услуга предоставляется бесплатно по квоте. Ознакомиться с информацией о проведении процедуры можно на сайте Минздрава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в медицине будут внедрять умные сервисы Сбербанка.

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