Более 600 детей прошли реабилитацию после ковида за год в Подмосковье

За год работы программы реабилитации детей после COVID-19 в Подмосковье лечение по ней прошли свыше 600 человек. Восстановительные процедуры на базе санаторного отделения НИКИ детства Минздрава Подмосковья проводят для жителей региона от 3 до 14 лет, переболевших коронавирусной инфекцией.

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«Наши пациенты проходят уникальный для ЦФО лечебно-восстановительный комплекс, в который входит 14 видов терапии: различные массажи, водолечение, гальванизация, динамические, импульсные и синусно-модулярные токи, спелеотерапия и другие. Индивидуальная оздоровительная программа тщательно подбирается для каждого конкретного пациента», — рассказала директор НИКИ детства Минздрава МО Нисо Одинаева.

В основе реабилитации — особый вид дыхательной гимнастики, которая задействует пассивную и активную мускулатуру. Специальные упражнения позволяют изменять функциональную емкость легких, улучшают кровоснабжение и помогают восстановить правильное дыхание у ребенка.

Центр рассчитан на совместное пребывание 45 детей единовременно. Реабилитация осуществляется бесплатно в рамках программы ОМС по направлению лечащего врача.

Ранее стало известно, что прививку от коронавируса ежедневно в Подмосковье делают более 60 тысяч человек.