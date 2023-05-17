Подмосковье 17 мая 2023, 20:58 Более 600 детей Подмосковья поучаствовали в конкурсе рисунков о безопасных дорогах Екатерина Кирдина

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Мособлдума наградила 10 победителей конкурса рисунков «Безопасные дороги глазами ребенка». В мероприятии поучаствовало более 600 детей из Московской области в возрасте от шести до 14 лет.

Награждение состоялось в музее Вадима Задорожного.

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«На моем рисунке я изобразила железную дорогу и человека в наушниках, очень хотелось своей работой напомнить, как важно помнить о безопасности на дорогах и быть внимательными, чтобы не создавать аварийные ситуации», — рассказала победительница конкурса Анастасия Грекк.

Депутат подмосковного парламента Олег Гаджиев вручил победителям памятные подарки. После награждения для ребят провели экскурсию по музею.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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