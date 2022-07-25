Более 600 человек проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные

В Подмосковье продолжаются проверки здоровья жителей в парках и скверах, в этой акции принимают участие тысячи человек. Осмотры врачей на выходных оказались очень удобными для людей, потому что не у каждого есть возможность посетить поликлинику в будние дни. Только за прошедшие выходные обследования прошли 633 человека.

«За прошедшие выходные свое здоровье в парках проверили 633 человека, а с начала проведения акции почти 5 тысяч жителей региона. Важно не забывать о своевременном прохождении диагностики своего здоровья, так как она позволяет выявить заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Проводится анализ крови, измеряется давление, можно пройти еще некоторые обследования. Записываться заранее для этого не надо, достаточно просто прийти в парк, взяв с собой медицинский полис. Результаты проверок придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.

Проверка здоровья в парках- одна из множества акций, которые проводятся в Подмосковье. Их ход находится под контролем губернатора Андрея Воробьева.