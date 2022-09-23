Более 600 человек прогулялись по Ивантеевскому дендропарку с начала года | 360°

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Более 600 человек прогулялись по Ивантеевскому дендропарку с начала года

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В одном из самых старых в России лесопитомников — подмосковном дендропарке имени академика Яблокова — проходят многочисленные экскурсии для всех желающих. С начала этого года программы посетили уже больше шестисот человек. В этом году Иватнеевскому парку исполнилось уже 86 лет, ровно столько его уникальная коллекция круглогодично радует посетителей.

«В основанном знаменитым селекционером Александром Сергеевичем Яблоковым дендропарке собрана уникальная коллекция деревьев и кустарников с разных материков и уголков земли. Экскурсии, организованные руководством Ивантеевского лесопитомника, всегда проходят познавательно и очень интересно. С начала этого года дендропарк посетили более 600 любителей погулять среди живой природы. Бесплатные экскурсии запустили четыре года назад. С уникальной коллекцией деревьев и растений за эти годы ознакомились более четырех тысяч взрослых и детей», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Дендропарк академика Яблокова — это настоящий дикий лес, в котором благоустроены красивые прогулочные аллеи. В них представлено больше 120 видов флоры из Северной Америки, Европы, Сибири, с Дальнего Востока, из Японии и других стран. Увидеть все это можно, не выезжая за пределы Подмосковья. Причем это очень актуально осенью, когда парк отличается особенно красотой. Лес становится очень красочным, можно будет посмотреть на настоящее буйство собственными глазами.

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Обычно группы собираются возле входа номер два в дендропарк рядом с административным зданием Ивантеевского лесопитомника. Там же есть и места для парковки для автотранспорта.

Экскурсии

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