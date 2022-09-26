Более 600 человек приняли участие в заключительной велогонке Gran Fondo в Рузе | 360°

Все новости

Мир

26 сентября 2022, 20:56

Предварительные итоги по явке на референдумах подвели в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:43

Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора

Реклама

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:34

Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:28

Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:27

Ядерное оружие — последний аргумент

Спецоперация

26 сентября 2022, 20:22

«Нужно доносить правду». Депутат Худяков объяснил важность выхода фильма «Лучшие в аду»

Мир

26 сентября 2022, 20:07

Консула Японии во Владивостоке вышлют из России

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:02

«Нельзя сидеть дома, когда ты нужен Родине». Братья из Балашихи рассказали, почему присоединятся к частичной мобилизации

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:01

Ветеринарам Подмосковья рассказали о способах борьбы с чумой свиней и птичьим гриппом

Подмосковье

26 сентября 2022, 10:24

Более 600 человек приняли участие в заключительной велогонке Gran Fondo в Рузе

Читать 360tv в

Третий заезд в Подмосковье в рамках летней серии Gran Fondо завершился в Рузе 25 сентября. Участники проехали 96, 50 и 30 километров.

Реклама

Уже пять лет подряд трасса в Рузе принимает заезды Gran Fondо и второй год подряд именно здесь завершается сезон. На этот раз стартовый городок разместился возле дворца водных видов спорта. Старт и финиш проходили на расстоянии 500 метров отсюда — около здания городской администрации.

Организаторы подготовили три дистанции на выбор: 30, 50 и 96 километров. Кольцевая трасса проходила по территории двух городских округов — Рузского и Можайского. На финише всех ждало сложное испытание — участок в горку, где каждому пришлось максимально выложиться. Всем финишерам вручили уникальную памятную медаль в подарок.

Заезды велосерии прошли в этом году еще в двух подмосковных городах. Стартовал сезон в Волоколамске большим семейным фестивалем, а в середине лета заезд прошел в Лотошине.

Подмосковье продолжает создавать новые спортивные традиции. Весной этого года по инициативе губернатора Андрея Воробьева был запущен уникальный легкоатлетический проект «Беговая лига Подмосковья». На сегодняшний день лига насчитывает 8,5 тысяч участников, которые совместными усилиями уже преодолели свыше 1,6 миллиона километров и выполнили более 280 тысяч тренировок

Спортсмены

Руза

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама