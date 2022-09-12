Более 600 человек приняли участие в забеге по пересеченной местности в Лыткарине | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 00:08 Поделиться Telegram

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Viber Более 600 человек приняли участие в забеге по пересеченной местности в Лыткарине

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В Томилинском лесопарке в Лыткарине прошел первый легкоатлетический трейл. Его участниками стали спортсмены и любители активного образа жизни в возрасте от 18 лет.

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Участникам забега по пересеченной местности пришлось справиться с необычной трассой с набором высоты более 300 метров и различными вариантами покрытия — асфальт, песок, грунт. Первый крутой подъем ожидал участников сразу после старта.

«Участникам и зрителями трейла в Лыткарине стали более 600 человек. Для любителей бега по пересеченной местности были приготовлены две дистанции — 5 и 10 километров. Обе трассы пролегали по живописному лесопарку, что позволило спортивно провести осенний выходной и насладиться природой», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Все пришедшие к финишу спортсмены получили сувенирную продукцию от партнеров и памятную медаль. Для бегунов были оборудованы пункты питания, а после забега для участников и госте состоялся концерт.

На дистанции пять километров среди женщин первое место заняла Анастасия Карчевская, на втором месте расположилась Анна Митрофанова, а почетное третье место заняла Виктория Пономарева.

В мужском забеге на пять километров лучшее время показал Егор Белоусов, следующим финишировал Алексей Шлепков, третьим пришел Александр Седов.

В дисциплине «10 километров» среди женщин на первую ступень пьедестала поднялась Ольга Стяжкова, серебряную награду завоевала Евгения Кириллова, замкнула тройку лидеров Татьяна Барская.

В десятикилометровой дисциплине среди мужчин первым удалось прибежать Алексею Киселеву, вторым — Михаилу Демину, и бронзовую медаль выиграл Василий Мелеховец.

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