Подмосковье 26 марта 2024, 14:06 Более 600 человек переедут из аварийного жилья в новый дом в Красноармейске Минстрой МО

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Строительство многоквартирного жилого дома для переселенцев завершилось в Красноармейске. Ключи от новых квартир вручат более 280 семьям. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В новые квартиры переедут жители 19 аварийных домов — это более 620 человек. Общая площадь расселяемого аварийного фонда составит 10,3 тысячи квадратных метров.

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Напомним, аварийные дома расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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