Подмосковье 17 января 2024, 13:59 Более 600 человек и 200 машин задействовали в уборке снега в парках Подмосковья за неделю Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

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Последствия снегопада в парках Подмосковья на прошлой неделе устраняли 615 человек и 187 машин специальной техники. Об этом сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В первую очередь очищали центральные аллеи, затем приступали к уборке снега со второстепенных дорожек, детских и спортивных площадок. Все очищенные территории обработали противогололедными материалами.

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В Подмосковье 193 парка культуры и отдыха. Общая площадь дорожек и тропинок в них составляет два миллиона квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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