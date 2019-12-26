    26 декабря 2019, 13:54

    Более 600 бригад скорой помощи выйдут на дежурство в праздники в Подмосковье

    Ольга Крылова, Юлия Уткина

    Во время новогодних праздников экстренные медицинские службы Московской области будут переведены на усиленный режим работы. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева.
    Более 600 бригад скорой помощи выйдут на дежурство в праздники в Подмосковье

    С 31 декабря по 8 января на дежурство выйдут более 600 бригад скорой помощи, 18 бригад центра медицины катастроф, включая две авиамедицинские.

    «Рождественские и новогодние праздники — традиционно напряженная пора для медицинских специалистов. Только на скорую помощь нагрузка возрастает почти на 40%. Задача наших врачей и среднего медперсонала сделать так, чтобы и в праздничные дни жители Подмосковья могли получить качественную медицинскую помощь», — подчеркнула Екатерина Огнева.

    В круглосуточном режиме будут также работать стационарные отделения и травмпункты при них. В Минздраве Московской области отметили, что при недомогании не стоит заниматься самолечением, следует обращаться за помощью к медицинским специалистам.