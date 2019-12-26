Более 600 бригад скорой помощи выйдут на дежурство в праздники в Подмосковье

Во время новогодних праздников экстренные медицинские службы Московской области будут переведены на усиленный режим работы. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева.

С 31 декабря по 8 января на дежурство выйдут более 600 бригад скорой помощи, 18 бригад центра медицины катастроф, включая две авиамедицинские.

«Рождественские и новогодние праздники — традиционно напряженная пора для медицинских специалистов. Только на скорую помощь нагрузка возрастает почти на 40%. Задача наших врачей и среднего медперсонала сделать так, чтобы и в праздничные дни жители Подмосковья могли получить качественную медицинскую помощь», — подчеркнула Екатерина Огнева.

В круглосуточном режиме будут также работать стационарные отделения и травмпункты при них. В Минздраве Московской области отметили, что при недомогании не стоит заниматься самолечением, следует обращаться за помощью к медицинским специалистам.