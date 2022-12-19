Подмосковье 19 декабря 2022, 23:03 Более 60 жителей Подмосковья переселили из аварийных домов за прошлую неделю

Читать 360tv в

В восьми городских округах Подмосковья за прошедшую неделю из аварийного жилья были переселены 32 семьи. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

Жилье предоставляют в рамках президентского проекта «Жилье и городская среда», напомнили в Минстрое.

Реклама

«В рамках госпрограммы за ушедшую неделю было расселено 32 аварийных помещения общей площадью порядка 1,3 тысячи квадратных метров», — рассказал глава ведомства Владимир Локтев.

Реклама

Министр уточнил, что всего из аварийного жилья смогли переехать 62 жителя из Сергиево-Посадского, Пушкинского, Талдомского, Орехово-Зуевского, Рузского округов, а также Чехова, Серебряных Прудов и Шатуры.

Для жителей были приобретены современные квартиры с ремонтом в новостройках, некоторым выплатили выкупную стоимость за аварийное помещение.

Как напомнили в пресс-службе Министерства строительства Подмосковья, жилье, которое признали аварийным до 2017 года, расселяют за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье принимают меры по досрочному выполнению программы расселения аварийного жилья. Завершить реализацию данного этапа президентского проекта планируется до конца 2023 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».