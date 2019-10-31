Более 60 жителей аварийных домов получили новые квартиры раньше срока в Пушкино

В городском округе Пушкино уже переехали в современные благоустроенные квартиры 62 жителя из 38 аварийных жилых помещений. Общая площадь расселенного жилья составила свыше 1306 квадратных метров. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. Квартиры предоставлены в рамках государственной программы по переселению из аварийного фонда этапа 2020 года.

Речь идет об аварийных домах № 9, 15 (корпуса 3-6) на улице Озерной, а также № 6 на улице Текстильщиков и дома во втором Некрасовском проезде.

«С жителями заключены договора социального найма и мены для переселения в дом-новостройку № 8 на улице Просвещения», — уточнил Владимир Локтев.

Всего в рамках программы по переселению из аварийного фонда этапа 2020 года в Пушкино будет переселено 312 жителей из 137 аварийных помещений площадью пять тысяч квадратных метров.