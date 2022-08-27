Более 60 заявок подали жители Подмосковья на конкурс «Зеленый двор»

В начале сентября в Московской области определят победителей конкурса «Зеленый двор». На него уже подали 64 заявки из 26 городских округов. Главными условиями участия стали любовь к своей территории и отсутствие в оформлении неэкологичного декора из отработанных автопокрышек.

Конкурс организовало Главное управление содержания территорий Подмосковья. Его глава Светлана Аипова отметила, что организаторы постараются показать как можно больше присланных участниками фотографий.

«Хочется отметить максимальное количество людей, которые с таким трепетом и любовью много лет ухаживают за собственноручно созданным садом. За лето поступило уже 64 письма из 26 городских округов региона», — сказала она.

Наибольшее число творческих любителей обустраивать «придворный сад» оказалось в Подольске, откуда поступило семь заявок. Одинцовский округ направил шесть писем с фотографиями, Пушкино, Люберцы и Балашиха представили по пять проектов. Раменское и Мытищи — по четыре.

«За прошедшую неделю к команде участников конкурса присоединился городской округ Фрязино. Все фото мы сохраняем для финального дня, когда запустим голосование и будут названы победители, а пока получаем удовольствие от красочных фотографий клумб, созданных трудом и любовью жителей Подмосковья», — отметила Аипова.

Некоторые описания садов могли бы дополнить учебники ботаники. Жительница Истры Ольга Лабзина рассказала, что ей удалось создать сад непрерывного цветения.

«С ранней весны до выпадения снега у меня всегда что-то цветет: в апреле появляются первоцветы и другие мелколуковичные, их сменяют нарциссы и тюльпаны, потом к бурному цветению подключаются кустарники», — поделилась женщина.

В Балашихе создали детскую «Команду флоры». В течение весенне-летнего периода дети с большим азартом и удовольствием облагораживали двор. Работу распределили: мальчики собирали альпийскую горку, подготовили грунт, девочки — высадили цветы. А для жительницы Мытищ Елены Черкасовой садоводство стало видом терапии.

До окончания приема заявок на конкурс на самое лучшее озеленение, которое создали жители многоквартирного дома своими руками на придомовой территории, осталось пять дней. В конце лета ГУСТ проведет голосование в своем Telegram-канале и опубликует итоги.