Более 60 заявок на уличную торговлю мороженым подали подмосковные предприниматели

Срок обработки заявлений на открытие точки нестационарной торговли сократили в Подмосковье до семи дней. Это побудило к действию многих предпринимателей, которые уже заявили о готовности продавать на улицах мороженое, кукурузу и хот-доги.

Подать заявление на размещение передвижного сооружения в Подмосковье можно в электронной форме через РПГУ.

«Появление новых торговых объектов привлекает в Московскую область инвестиции и создает новые рабочие места. Разместить передвижное сооружение теперь стало гораздо проще благодаря проработке единых правил предоставления мест и возможности подать заявление удаленно», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

На сегодняшний день поступило уже 144 заявки от предпринимателей, из них 64 — на торговлю мороженым. Это самый популярный запрос.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Это позволит снизить нагрузку на предпринимателей.