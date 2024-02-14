Подмосковье 14 февраля 2024, 17:50 Более 60 заявок на ремонт стен в подъездах отработали в Красногорске и Балашихе с начала года проверка подъезда / ГУСТ МО

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Жители Красногорска и Балашихи оставили 63 заявки на ремонт стен в подъездах с начала года. Управляющие компании отработали все запросы.

В ГУСТ Московской области рассказали, что в Красногорске в категории «Отремонтировать стены подъезда от трещин, прогибов, разрушений» поступило 39 заявлений, а в Балашихе — 24. Все обращения приняли в работу и исполнили под контролем инспекторов.

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В Красногорске отремонтировали стены подъезда в доме № 6 по улице Белобородова, а в Балашихинском микрорайоне Кучино привели в порядок один из подъездов дома № 43 по улице Центральной.

Жители других муниципалитетов также оставляли заявки на ремонт стен. Больше всего сигналов поступило из Ленинского округа и Мытищ. Если на стенах появились трещины или разрушения, необходимо в срочном порядке сообщить об управляющей компании или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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