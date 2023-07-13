Подмосковье 13 июля 2023, 17:23 Более 60 вопросов жителей Мытищ рассмотрели на приеме выездной администрации пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Прием выездной администрации прошел в микрорайоне Перловка в Мытищах. Жители смогли задать 62 вопроса представителям профильных служб округа.

Свои вопросы смогли решить более 50 жителей Мытищ. Наибольшее количество обращений касалось жилищных и земельных вопросов, благоустройства, капитального ремонта и работы управляющих компаний.

Практика организации выездной администрации позволяет наладить обратную связь с жителями. Это очень удобный формат. Жители могут без предварительной записи прийти со своими вопросами и пожеланиями, а профильные заместитель главы администрации округа рассмотрят их.

Анонсы следующих встреч разместят на сайте администрации городского округа Мытищи.

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