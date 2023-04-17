Подмосковье 17 апреля 2023, 11:40 Более 60 учителей информатики прошли семинар по подготовке к ЕГЭ в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Учебно-методический семинар по подготовке к ЕГЭ по информатике провели в Подмосковье. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Занятие «Методика подготовки обучающихся к заданиям повышенного и высокого уровня по информатике» прошло 14 апреля в Академии социального управления. В работе семинара приняли участие 64 учителя из школ Подмосковья, с которыми работали тренеры проекта «Школа профессионального мастерства». Вместе они проанализировали типичные затруднения и ошибки, возникающие на ЕГЭ по информатике, а также проработали способы решения этих проблем.

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С информацией о проведенных мероприятиях можно познакомиться по ссылке. Материалы вебинаров размещены на странице проекта «Повышение качества математического образования».

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