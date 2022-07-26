Более 60 участков для размещения бизнеса предложили инвесторам в Домодедове

По данным Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, в настоящий момент в городском округе Домодедово инвесторам доступны 63 площадки для размещения бизнеса. Объекты находятся в муниципальной и частной собственности.

Например, предпринимателям доступен участок площадью 1,22 гектара. Объект находится в региональной собственности и относится к землям населенных пунктов. Участок расположен в 16 километрах от МКАД и 17 километрах от аэропорта Домодедово, что делает его привлекательным с точки зрения логистики. Здесь можно разместить склады, а также производство легкой, автомобильной и строительной промышленности.

Эта и еще 62 площадки в Домодедове доступны для размещения бизнеса. В том числе свободные земельные участки в особой экономической зоне «Максимиха». Объекты могут быть использованы инвесторами для сельскохозяйственного производства, легкой и строительной промышленности, размещения питомников растений и других видов предпринимательской активности.

Участки доступны инвесторам и в других округах.

«На инвестиционной карте Подмосковья предприниматели могут в режиме онлайн подобрать оптимальную площадку для размещения своего бизнеса, задав необходимые параметры», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ознакомиться с перечнем участков, доступных для размещения бизнеса в Подмосковье, предприниматели могут на инвестиционном портале Московской области.