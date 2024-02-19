Подмосковье 19 февраля 2024, 14:09 Более 60 тысяч жителей Подмосковья подали заявления на оформление соцкарт с начала года Unsplash

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Цифровая услуга по оформлению соцкарт — одна из самых популярных в Московской области. Так, с начала года в Подмосковье подали около 64 тысяч заявлений на портале госуслуг. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Соцкарты предоставляют бесплатный проезд на общественном транспорте. Оформить их могут льготники — пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды и другие категории граждан.

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Услуга по оформлению соцкарт доступна на портале госуслуг и в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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