Подмосковье 24 января 2023, 22:49 Более 60 тысяч жителей Подмосковья отказались от бумажных платежек

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В этом году жители Воскресенска и Электростали пожелали получать электронный счет вместо бумажных квитанций за коммунальные услуги. Ранее такая возможность появилась в Бронницах, Зарайске, Жуковском, Клину, Лосино-Петровском, Павловском Посаде, Ступине и Фрязине. На данный момент более 60 тысяч жителей региона отказались от физических платежек.

«В конце января электронные платежки получат те жители, кто ранее дал согласие на доставку счета по электронной почте в личном кабинете „МосОблЕИРЦ Онлайн“ или в личном кабинете АО „Мосэнергосбыт“», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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В ведомстве напомнили, что электронный счет лучше бумажного, потому что позволяет оплачивать услуги виртуально, не может потеряться и сохраняет природные ресурсы.

Подписку на такую рассылку можно оформить в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ или в мобильном приложении. В разделе «Платежи» необходимо выбрать «Получать платежные документы по почте и в электронном виде» и указать адрес электронной почты. Оформить отказ от электронных счетов можно там же.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион занял 10-е место в стране по авариям в сфере ЖКХ. Он поручил эффективнее контролировать неполадки на теплосетях.

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