Подмосковье 30 декабря 2022, 23:25 Более 60 тысяч жилых зданий построили в Подмосковье с начала года

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Порядка 62,5 тысячи жилых объектов построили в Подмосковье в 2022 году. Общая площадь сооружений составила более 13,1 миллиона квадратных метров.

За это время в эксплуатацию ввели 81,1 тысячи новых квартир общей площадью 3,8 миллиона квадратных метров. Сами жители Московской области за 11 месяцев текущего года построили почти 62 тысячи жилых домов, что составляет 16,7% от общей площади жилых помещений, построенных в тот же период населением всей страны.

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Ранее главам городских округов Подмосковья сообщили о необходимости доходчиво объяснять жителям, как в регионе будет проводиться программа расселения аварийного жилфонда.

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Губернатор Андрей Воробьев также заявил, что многоквартирные дома в Подмосковье будут строить по новым стандартам. Согласно новым стандартам, в подъездах нет ступеней, мусоропроводов, а на территории дома имеется двор, в котором нет машин, и где может спокойно гулять ребенок.