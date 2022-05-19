Более 60 тысяч новых рабочих мест создадут в Подмосковье

На 24-м заседании Мособлдумы министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева представила экономическую ситуацию в сфере инвестиций и предпринимательства в Подмосковье.

По словам Зиновьевой, область остается в числе лидеров среди всех российских регионов по ключевым экономическим показателям. Подмосковье продолжает демонстрировать высокие темпы производственного роста, они значительно превышают средний уровень по стране.

Кроме того, в регионе продолжает увеличиваться число малых и средних предпринимателей и самозанятых. Область занимает третье место в России по объему поступлений в консолидированный бюджет субъекта.

«По части инвестиций Московская область сохраняет потенциал для высоких показателей по итогам года. Сейчас на сопровождении регионального Мининвеста находится более 950 инвестиционных проектов с суммарным объемом инвестиций свыше 1,7 триллиона рублей. По итогам года в области планируется завершить порядка 470 инвестпроектов, в рамках которых будет создано более 60 тысяч новых рабочих мест», — сообщила Екатерина Зиновьева.

Министр также представила несколько крупных инвестиционных проектов, которые уже были открыты в области в этом году. Глава инвестиционного блока регионального правительства поблагодарила депутатов за оперативное принятие законопроектов, которые позволили запустить в Подмосковье целый ряд новых программ поддержки бизнеса.

«Уже сегодня в области для реализации проектов импортозамещения мы передаем инвесторам землю в аренду по ставке один рубль в год. Также регион субсидирует часть процентной ставки по кредитам и выдает льготные займы, что обеспечивает доступность финансовых ресурсов для предпринимателей. Для IT-отрасли мы предусмотрели гранты, направленные на развитие компаний, занятых в этой отрасли. Все эти программы работают, и уже есть первые получатели этой поддержки. Всего на данный момент у нас уже порядка 120 инвестиционных заявок по проектам импортозамещения», — отметила Зиновьева. Она подчеркнула, что в ближайшее время будут анонсированы новые меры поддержки для бизнеса.

В ходе выступления Екатерина Зиновьева сообщила об участии региона в федеральных программах поддержки бизнеса, о снижении административного давления на предпринимателей, а также ответила на вопросы депутатов.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил работу Мининвеста по поддержке предпринимательской деятельности в регионе.

«В Подмосковье при непосредственном участии Министерства инвестиций был разработан и уже реализуется целый комплекс мер, направленных на помощь бизнесу. Однако учитывая сложившуюся в экономике ситуацию, сегодня необходимо дополнительно поддержать предпринимателей. Мособлдума также активно работает в этом направлении, и сегодня мы приняли закон об инвестиционном налоговом вычете для предприятий, которые производят компьютеры и периферийное оборудование, а также организаций в отдаленных округах, которые создали не менее 50 рабочих мест во всех сферах деятельности. Это станет еще одной дополнительной мерой поддержки», — отметил Брынцалов.

Председатель Мособлдумы также подчеркнул, что совместные действия исполнительной и законодательной власти создают возможности для развития бизнеса даже в сегодняшних непростых для предпринимателей условиях.