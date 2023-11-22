Подмосковье 22 ноября 2023, 11:58 Более 60 тысяч новорожденных в Подмосковье проверили на 36 генетических заболеваний с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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С начала года в Подмосковье расширили перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга. Обследования на 36 генетических заболеваний провели более 60 тысячам новорожденных.

Обследование проводят в первые дни жизни ребенка, что позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии.

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«Такое обследование позволяет своевременно выявить детей, попадающих в группу риска, и вовремя начать лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Для исследования у новорожденного берут кровь из пятки. При выявлении отклонения от нормы, с родителями связывается специалист медорганизации и предлагает план дальнейших действий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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