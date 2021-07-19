Ежедневно в Подмосковье прививку от коронавируса делают более 60 тысяч человек. Об этом заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. По ее словам, регион вышел на пятое место в России по выполнению плана вакцинации.

«Темпы мы сохраняем. Ситуация с распространением коронавируса остается сложной, но видим определенную стабильность», — подчеркнула она в ходе оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с министрами и главами округов.

У нас количество вакцинаций в сутки достигает 60 тысяч Светлана Стригункова.

По данным министра, сейчас в области наблюдается небольшое снижение выявляемости случаев коронавируса в день — до 5%. Количество госпитализаций пока не меняется. В больницы ежедневно попадают 850-900 человек с ковидом. На сегодняшний день под наблюдением врачей в стационарах находятся более 10 тысяч пациентов.

Отдельно Стригункова обратила внимание, что количество пациентов, подключенных к ИВЛ, тоже не снижается.

«Вакцинация — наш единственный инструмент, который мы сейчас активно используем. Мы наращиваем темп», — заключила она.

За минувшие сутки в Московской области было выявлено 2504 новых случая заражения коронавирусом.