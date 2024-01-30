Подмосковье 30 января 2024, 15:21 Более 60 торговых точек вдоль магистралей в Солнечногорске приведут к единому архитектурному стандарту Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Обновление павильонов, расположенных вдоль Ленинградского и Пятницкого шоссе, обсудили на совещании в администрации Солнечногорска. Порядка 65 торговых точек приведут к единому стандарту согласно правилам благоустройства.

Требования к оформлению магазинов и условиям их работы обсудили совместно с собственниками коммерческих объектов.

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«По поручению губернатора Подмосковья и областного министерства сельского хозяйства и продовольствия провели очередную встречу с нашим бизнесом, чьи объекты находятся вдоль „вылетных“ магистралей. Основная проблематика — отсутствие согласования примыкания к дороге, архитектурный облик здания, вид разрешенного использования участка. С каждым собственником составлена дорожная карта по приведению объектов в нормативное состояние согласно требованиям действующего законодательства», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Напомним, всего вдоль Ленинградского и Пятницкого шоссе на территории городского округа Солнечногорск расположено более 190 объектов потребительского рынка.

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