Подмосковье 18 ноября 2022, 18:43 Более 60 светофоров отремонтировали в Подмосковье

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Дорожные специалисты провели работы на 30 дорогах для снижения аварийности. Ремонт провели для достижения показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожные специалисты с начала года отремонтировали 60 светофоров региональной сети Подмосковья.

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«В 17 муниципалитетах отремонтировали больше 60 светофоров — перенастроили, отрегулировали и заменили старое оборудование. Светофор — один из элементов регулирования движения, и чтобы поддерживать его функциональность дорожные службы ежегодно проверяют его исправность и при необходимости проводят ремонтные работы. До конца года планируется модернизировать еще 10 светофорных объектов. После ремонта светофоры получают удаленное управление и возможность работы в координации», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Новые светофоры дают возможность управлять ими удаленно. Кроме того, новое оборудование позволяет корректировать режимы, синхронизировать и создавать более 120 вариаций событий.

Такие приборы позволяют организовать работу «умного перекрестка», а также координировать работу сразу нескольких светофоров по принципу «зеленой волны». Новые светофоры сами посылают сигнал о неисправности и дают информацию о характере поломки.

Обновили светофорные объекты провели в Сергиевом Посаде, Воскресенске, Щелкове, Рузе, Красногорске, Чехове, Бронницах, Жуковском и Истре.

Всего в рамках работ по нацпроекту «Безопасные качественные» дороги в регионе установили более 150 новых светофорных объектов.