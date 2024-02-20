Подмосковье 20 февраля 2024, 15:09 Более 60 спортсменов выступили на турнире по шахматам в Звенигороде Медиасток.рф

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Спортсмены в возрасте от шести до 12 лет из разных регионов России выступили на детском турнире по шахматам имени Агнии Барто. Он проходил в парк-отеле «Звенигород» и объединил более 60 шахматистов.

Соревнования проходили по инициативе местного шахматного клуба. Они включали в себя семь туров. На торжественной части председатель комитета физической культуры и спорта администрации Алексей Олянич вручил организаторам благодарности главы Одинцовского городского округа.

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Открыл турнир известный комментатор, писатель, тренер и шахматный эксперт Сергей Шипов. Он обратился к участникам по видеосвязи.

«Шахматы — это поэзия ума, где побеждают не только самые талантливые, но и самые трудолюбивые. Чтобы стать большим шахматистом, нужно капельку таланта и море работы. Поэтому все возможно, все в ваших руках», — сказал Сергей Шипов.

Также шахматисты на соревнованиях узнали больше о творчестве поэтессы Агнии Барто благодаря творческому проекту основательницы издательства «Альтер эго бук» Яне Поляруш. Кроме того, на площадке работала выставка, посвященная истории шахмат в Звенигороде.

Отметим, что гости турнира могли пользоваться услугами отеля, рестораном и развлечениями. Так, ребята и их родители катались на лыжах, коньках и купались в открытом бассейне.

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