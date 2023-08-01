Подмосковье 01 августа 2023, 16:24 Более 60 спортсменов выступили на соревнованиях по боксу в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Состязания по боксу памяти воинов специальной военной операции прошли в бойцовском клубе «Кобра» в Солнечногорске. Участниками стали более 60 спортсменов из Москвы и Подмосковья.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Боксерский турнир открыли первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов и глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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«Это мероприятие объединяет всех любителей единоборств, а также тех, кому небезразлична память о героях. Благодарю депутатский корпус округа и первого заместителя секретаря местного отделения партии „Единая Россия“ округа Александра Быкова за такую важную и нужную инициативу, реализованную на территории нашего муниципалитета», — отметил Константин Михальков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке одаренных детей. По словам главы региона, школьников, которые показывают высокие результаты, необходимо мотивировать.

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