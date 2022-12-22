Подмосковье 22 декабря 2022, 14:30 Более 60 сирот получили ключи от квартир в Балашихе с начала года

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Ключи от квартир в этом году получили 62 ребенка-сироты из Балашихи. Последние 22 ключа новоселам вручили в торжественной обстановке 22 декабря в администрации округа.

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Квартиры детям-сиротам предоставляют в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Все они однокомнатные площадью не менее 29 квадратных метров. Жилье обеспечено самым необходимым.

Прежде чем ребенок получит ключи, он вместе с представителями администрации выезжает в квартиру и осматривает помещение. Если жилье полностью устраивает, с новым владельцем заключают договор специализированного найма сроком на пять лет.

Собственные квартиры дети-сироты в Балашихе получают ежегодно благодаря областной государственной программе «Жилище». Программа этого года уже выполнена в полном объеме.

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