Подмосковье 07 марта 2023, 12:45 Более 60 школ отремонтируют в Подмосковье к 1 сентября

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Капитальные ремонты продолжаются в 63 школах, гимназиях и лицеях Подмосковья. Обновленные учебные заведения встретят ребят уже 1 сентября.

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Минстрой Подмосковья сообщил, что проекты предусматривают все до мелочей. В зданиях будет проведен ремонт кровель с утеплением, ремонт отмосток и входных групп, замена всех инженерных систем. В школах появятся новые окна, полы, стены и потолки. Лестницы обновят, а туалеты оборудуют современной сантехникой. Мебель и оборудование заменят. Территории школ благоустроят, сделают их комфортными и красивыми.

Строительный контроль выполняет «Дирекция заказчика капитального строительства».

Вместе с ремонтами продолжается и возведение новых образовательных учреждений. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к сентябрю в регионе достроят 20 современных школ и 11 детских садов.