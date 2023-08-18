Подмосковье 18 августа 2023, 13:46 Более 60 школ откроют в Подмосковье после ремонта до конца года Мособлдума

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В этом году в Подмосковье откроют 63 школы после капитального ремонта. На модернизацию образовательных учреждений в регионе выделили более 19 миллиардов рублей.

В прошлом году в России стартовала масштабная программа капремонта школ по всей стране. В Подмосковье в нее вошло более 60 учреждений. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что в Московской области работы по данному направлению намерены выполнить с опережением сроков.

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«До 1 сентября остается две недели, и, как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, важно в ускоренном режиме отремонтировать все вошедшие в программу школы в регионе», — уточнил Брынцалов.

Отмечается, что все решения по выбору цвета стен, оформлению фасадов и использованию материалов принимаются совместно с родителями учащихся.

В Балашихе обновляются сразу три школы. По словам Брынцалова, сейчас в образовательных учреждениях все отвечает современным требованиям, везде светлые, просторные кабинеты с хорошими цветовыми решениями.

«По оборудованию непосредственно — столам, стульям и другой классной мебели — сегодня нам наш поставщик сбросил фотографии, и с завтрашнего дня к нам с оборудованием начинают идти фуры», — сказал заместитель гендиректора ООО «Балашихинские коммунальные системы» Владимир Синякин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в регионе до конца года.

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