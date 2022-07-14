Более 60 школ капитально отремонтируют в Подмосковье в этом году

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил реализацию президентской программы по капитальному ремонту школ в регионе. Он посетил три школы в городском округе Солнечногорск.

«Ремонт школ — один из наказов жителей городского округа, вошедших в народную программу „Единой России“. Две школы, которые мы ремонтируем здесь, удалось включить в госпрограмму. Наша задача — уйти от второй смены. Дети должны обучаться в комфортных условиях», — рассказал председатель Мособлдумы.

Решение о капремонте школы в поселке Андреевка было принято в связи с аварийным состоянием перекрытий здания. Работы здесь начали в феврале. На ремонт выделели более 346 миллионов рублей, из которых свыше 296 миллионов — из бюджета Подмосковья. Сейчас в школе проводят грунтовку стен и кровли. Строительная готовность составляет 30%.

На капитальный ремонт основного корпуса школы в деревне Ложки выделено более 65,4 миллиона рублей. Свыше 31 миллиона — из федерального бюджета, порядка 27,7 миллиона — из регионального, более 6,5 миллиона — из муниципального.

Школа требовала ремонта из-за технического износа здания. На сегодняшний день здесь проводят кладку стеновых перегородок, подготовку территории для устройства отмостки и уборку строительного мусора.

Школа им. 8 марта в поселке Поварово было построено в 1959 году и сейчас требует кардинального обновления. На работы выделено более 49,8 миллиона рублей, из которых свыше 22,1 миллиона рублей — из федерального бюджета, порядка 22,8 миллиона — из областного, около пять миллионов — из муниципального. В данным момент ведутся работы по очистке стен и потолков от старой штукатурки и краски. Также строители приступили к отделке и выравниванию стен.

Игорь Брынцалов отметил, что сейчас есть проблемы со сроками сдачи объектов. Но за счет введения на стройке двух рабочих смен школы удастся сдать в срок.

«Сегодня мы увидели, что работы ведутся с отставанием, так как в процессе обнаружился ряд проблем. Но сроки сдачи определены, запущены дополнительные исследования для внесения изменений в проект, выделены средства. Ремонтные работы в школах планируем завершить к концу августа. Останется завезти мебель, необходимое оборудование и навести порядок на прилегающих территориях. Наши дети должны прийти 1 сентября с праздничным настроением в обновленные комфортные школы с современными и красивыми кабинетами. Данные объекты на моем личном контроле, также мониторить ход работ будут наши депутаты», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В завершение он добавил, что всего в рамках реализации президентского проекта по капремонту школ до конца 2026 года в регионе будет отремонтировано более 320 учреждений, в 2022 году — 62 школы. Объем финансирования в 2022 году составляет более девяти миллиардов рублей, шесть миллиардов из которых — средства из регионального бюджета.