Подмосковье 16 июня 2023, 22:53 Более 60 школ и детских садов открыли в Химках за 10 лет

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За последние 10 лет под руководством губернатора Андрея Воробьева в Химках заработали 15 школ, 37 детских садов и девять палисадиков. Об этом в ежегодном обращении к жителям рассказал глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

«Все больше молодых семей выбирают наш город своим домом. Для нас это показатель эффективной работы, достойного уровня жизни, заработной платы, которые обеспечиваем для наших жителей», — сообщил Волошин.

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В будущем в Химках построят еще шесть школ, 15 детских садов. Также в округе капитально отремонтируют пять образовательных учреждений. Сейчас в муниципалитете учатся почти 35 тысяч детей. Еще 18 тысяч посещают дошкольные учреждения.

«Чтобы сократить очереди, мы открываем новые и обновляем уже существующие школы и детские сады», — подчеркнул Волошин.

Сейчас в Химках ремонтируют школу-интернат «Кадетский корпус» на 300 мест. В учреждении сформировались два кадетских класса под кураторством Следкома России. К новому учебному году здесь укрепят фундамент, кровлю и фасад здания, обновят кабинеты, библиотеку, актовый и спортивный залы. В классах появится новое оборудование.

Также большое внимание уделяется поддержке педагогов. В Химках трудятся 1613 учителей и почти тысяча воспитателей. Уже 26 из них получили сертификаты на покупку жилья по программе социальной ипотеки. Еще двое получат в этом году.

Гимназия № 4 и Химкинский лицей стали флагманскими школами Подмосковья. Вместе со школой № 14 и гимназией № 9 они входят в топ-100 лучших в Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о доплатах педагогам лучших школ искусств и колледжей.

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