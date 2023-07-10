Подмосковье 10 июля 2023, 16:33 Более 60 семейных пар из Подмосковья наградили медалями «За любовь и верность» Министерство социального развития Московской области

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В День семьи, любви и верности 67 семейных пар из Подмосковья наградили медалями за многолетнюю и плодотворную супружескую жизнь. Об этом сообщили в министерстве социального развития региона.

«В этом году 67 супружеских пар, чей брак подкреплен не только совместно прожитыми годами, но и успехами детей и внуков, были удостоены медалей и грамот „За любовь и верность“», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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Такой медалью награждают супругов, которые живут в браке уже более 25 лет и слывут крепкими семьянинами, верными традиционным устоям. Это жители, которые добились благополучия, обеспеченного совместным трудом, достойно воспитали детей.

Медаль «За любовь и верность» символична: на одной стороне изображены святые Петр и Феврония, на другой — ромашка, которая является символом Дня семьи, любви и верности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал решить вопрос со школьным автобусом для дочки участника СВО. Он напомнил, что бойцы и их семьи могут обратиться за помощью и решением вопросов в специальные центры поддержки подмосковного филиала Фонда «Защитники Отечества».

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