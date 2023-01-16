Подмосковье 16 января 2023, 16:11 Более 60 сел и деревень в Подмосковье получат газ по губернаторской программе в 2023 году

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Компания «Мособлгаз» построит 300 километров новых сетей, что даст возможность подключиться к газу более 10 тысячам жителей Подмосковья. Работы проведут в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года».

В Министерстве энергетики Подмосковья сообщили, что программа реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьева. В этом году газ придет в 60 населенных пунктов области. Это деревни Барынино (Руза) и Боково (Богородский округ), Мошницы (Солнечногорск) и Воловичи (Коломна), Московка (Серпухов) и другие. С полным списком населенных пунктов можно ознакомиться на сайте.

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«В программу включают села и деревни, где постоянно живут не менее 30 человек. При этом затраты на газификацию не должны превышать 450 тысяч рублей в расчете на одного зарегистрированного жителя», — объяснил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

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По губернаторской программе компания «Мособлгаз» строит распределительные сети, которые бесплатно подводят до границ участков жителей.