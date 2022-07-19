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    19 июля 2022, 12:51

    Более 60 самостроев устранили в Подмосковье с января

    Мария Мурашова

    В Московской области продолжается борьба с незаконным строительством. С начала 2022 года в регионе было выявлено более 400 самостроев, часть из которых ликвидирована.

    Более 60 самостроев устранили в Подмосковье с января

    Требуется всего 10 минут полета квадрокоптера, чтобы специалисты Главгосстройнадзора смогли провести все замеры параметров здания. На основе полученных данных создается 3D-модель, которую сопоставляют с градостроительным планом. Так происходит мониторинг по выявлению самостроев.

    «С начала 2022 года мы обнаружили 421 незаконную постройку. Из них 348 объектов было приведено в соответствие с градостроительными нормами, а 65 — ликвидировано. В текущем году легализация самовольных строений позволила вовлечь в налоговый оборот порядка 150 миллионов рублей в год», — рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

    На сегодняшний день на контроле находится 1300 сооружений региона. Выявлять незаконные стройки помогают и жители, которые используют мобильное приложение «Подмосковные стройки» от Главгосстройнадзора. С помощью него можно навести камеру на любой строящийся объект и быстро получить о нем информацию. Если же объект не отображается на карте, пользователи могут сообщить о самострое и указать его местоположение. В этом году таким способом в регионе было выявлено 79 нелегальных построек.