Более 60 самостроев устранили в Подмосковье с января

В Московской области продолжается борьба с незаконным строительством. С начала 2022 года в регионе было выявлено более 400 самостроев, часть из которых ликвидирована.

Требуется всего 10 минут полета квадрокоптера, чтобы специалисты Главгосстройнадзора смогли провести все замеры параметров здания. На основе полученных данных создается 3D-модель, которую сопоставляют с градостроительным планом. Так происходит мониторинг по выявлению самостроев.

«С начала 2022 года мы обнаружили 421 незаконную постройку. Из них 348 объектов было приведено в соответствие с градостроительными нормами, а 65 — ликвидировано. В текущем году легализация самовольных строений позволила вовлечь в налоговый оборот порядка 150 миллионов рублей в год», — рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

На сегодняшний день на контроле находится 1300 сооружений региона. Выявлять незаконные стройки помогают и жители, которые используют мобильное приложение «Подмосковные стройки» от Главгосстройнадзора. С помощью него можно навести камеру на любой строящийся объект и быстро получить о нем информацию. Если же объект не отображается на карте, пользователи могут сообщить о самострое и указать его местоположение. В этом году таким способом в регионе было выявлено 79 нелегальных построек.