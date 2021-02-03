Более 60 самостроев обнаружили в январе в Московской области

Более 60 самостроев выявили в Подмосковье в январе этого года. Здания снесут в ближайшее время.

Больше всего самостроев обнаружено в Солнечногорске — 26, в Богородском — 8, в Одинцове — 4, в Долгопрудном — 3. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Без разрешения на территории подмосковных городов построили две железнодорожные станции, гаражи, кафе, магазины, автомойки, ангары и торговые павильоны. Большинство зданий нежилые, они будут снесены.

«По каждому выявленному самовольному объекту готовится дорожная карта по его ликвидации. С актуальным реестром самовольных построек можно ознакомиться на сайте Главгосстройнадзора», — сообщил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

В ведомстве отметили, что всю работу по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства перевели в электронный вид. Документы по обнаруженным самостроям внесены в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Московской области.

Местные жители могут также внести свой вклад в поиск зданий, наличие разрешения на строительство которого вызывает сомнения. Для этого нужно оставить заявку в мобильном сервисе «Подмосковные стройки».