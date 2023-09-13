Подмосковье 13 сентября 2023, 21:24 Более 60 рейдов по выявлению нарушителей в перевозке мусора провели в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Владельцы грузовиков, которые не имеют необходимого разрешения на вывоз отходов, находят заказы в Интернете и сгружают мусор в неустановленных местах. В администрации Одинцова рассмотрели вопросы по противодействию «серым возчикам». Как отметил глава округа Андрей Иванов, за последний месяц в муниципалитете провели более 60 рейдов по выявлению нарушителей.

«Нужно не просто накладывать на нарушителей штрафы, но и помещать их транспорт на штрафные стоянки. В этом случае ущерб будет превышать выгоду от незаконной деятельности»–, подчеркнул Иванов.

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Кроме рейдов, выявлять «серых возчиков» помогают видеокамеры системы «Безопасный регион» и активные местные жители.

Строительный мусор складировать на контейнерных площадках запрещено. Граждане обязаны самостоятельно контролировать вывоз отходов. Перечень добросовестных компаний размещен на сайте администрации Одинцовского городского округа.

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