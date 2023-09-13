13 сентября 2023, 21:24
Более 60 рейдов по выявлению нарушителей в перевозке мусора провели в Одинцове
Владельцы грузовиков, которые не имеют необходимого разрешения на вывоз отходов, находят заказы в Интернете и сгружают мусор в неустановленных местах. В администрации Одинцова рассмотрели вопросы по противодействию «серым возчикам». Как отметил глава округа Андрей Иванов, за последний месяц в муниципалитете провели более 60 рейдов по выявлению нарушителей.
«Нужно не просто накладывать на нарушителей штрафы, но и помещать их транспорт на штрафные стоянки. В этом случае ущерб будет превышать выгоду от незаконной деятельности»–, подчеркнул Иванов.
Реклама
Кроме рейдов, выявлять «серых возчиков» помогают видеокамеры системы «Безопасный регион» и активные местные жители.
Строительный мусор складировать на контейнерных площадках запрещено. Граждане обязаны самостоятельно контролировать вывоз отходов. Перечень добросовестных компаний размещен на сайте администрации Одинцовского городского округа.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Мусор
Реклама
Реклама