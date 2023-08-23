Подмосковье 23 августа 2023, 04:00 Более 60 рабочих мест создаст новый комплекс молочного животноводства в Орехово-Зуеве Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Более 60 рабочих мест создадут в комплексе для молочного животноводства площадью 20 тысяч квадратных метров в Орехово-Зуеве. На строительство потратят 1,2 миллиарда рублей, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Для проекта предоставлены более трех тысяч гектаров земли в аренду без проведения торгов. Производственный комплекс будет выпускать свыше 10 тысяч тонн молока ежегодно», — уточнил Филимонов.

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Объект появится на земельных участках по соглашению между правительством и ООО «Ферма Авсюнино».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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