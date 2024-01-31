Подмосковье 31 января 2024, 16:37 Более 60 рабочих мест появится на новом кузовостроительном заводе в Электростали «ТК ЛИФТ»

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Новый контейнеро- и кузовостроительный завод полного цикла построят в Электростали. Производство позволит увеличить объемы выпуска продукции компании «Торг-Комс» примерно в три раза.

«В запуск производства, которое будет оснащено новейшим оборудованием, компания инвестирует 250 миллионов рублей, создав более 60 новых рабочих мест для жителей Электростали. Для реализации проекта она приобрела земельный участок площадью два гектара», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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По словам генерального директора компании Владимира Локтионова, на предприятии запустят три производственные линии по изготовлению контейнеров под мультилифт, контейнеров с открытым верхом, а также кузовов для спецтехники. Открыть новый завод планируют уже в мае 2024 года.

В рамках масштабного расширения своего производства компания «Торг-Комс» приступила к строительству еще одного предприятия на земле за 1 рубль. Инвестиции в проект составят более 111 миллионов рублей. Запуск производства также запланирован на 2024 год.

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