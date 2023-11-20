20 ноября 2023, 15:46
Более 60 предпринимателей Подмосковья стали участниками серии бизнес-тренингов
Центр «Мой бизнес» завершил серию тренингов в Подмосковье. Их участниками стали более 60 предпринимателей.
Спикерами выступили бизнес-тренер Александр Беляев и кандидат психологических наук Денис Матис. Участникам тренингов рассказали, как грамотно управлять социальными проектами, разрабатывать идеи, а также создавать бизнес с минимальными вложениями.
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Поддержка инвесторов — одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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