Более 60 подмосковных школ откроют двери в новом учебном году после капремонта

Учебный год в обновленных стенах встретят ученики 62 школ Подмосковья. В этом году запланирован капремонт в 66 учреждениях, на эти цели из областного и федерального бюджета выделили 9 миллионов рублей.

Ход проведения капитального ремонта школ обсудили на выездном заседании в Люберцах. Министр образования Московской области Илья Бронштейн отметил, что в течение пяти лет в Подмосковье отремонтируют в 328 школ. Из них 66 вошли в программу в 2022 году и 60 — в 2023.

Председатель Комитета Линара Самединова рассказала, что учреждения отбирали по просьбам местных жителей.

«Активное участие в этом приняли педагогические коллективы, родительские сообщества. Их представители сегодня заняты в группах общественного мониторинга объектов капремонта», — отметила Линара Самединова.

Школы получат новую мебель и инвентарь, выдержанный в едином стиле. Учителя пройдут курсы повышения квалификации, а при обновлении фасадов будут учтены пожелания родителей учеников.

Глава городского округа Владимир Ружицкий вместе с участниками встречи проверили ход ремонта в первой люберецкой гимназии. Там работы уже выполнены на 35%. Планируется обновить фасад, кровлю, укрепить фундамент и заменить коммуникации.