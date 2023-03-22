Подмосковье 22 марта 2023, 08:19 Более 60 подъездов отремонтируют в Химках в этом году

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Реализация губернаторской программы «Мой подъезд» продолжается в Химках. В этом году работники коммунальной сферы приведут в порядок 67 подъездов в многоквартирных домах округа.

В многоквартирных домах проводят комплексный ремонт — обустраивают новые входные группы, ремонтируют козырьки, меняют напольную плитку на первых этажах, приводят в порядок лестничные марши, устанавливают пластиковые окна, новые почтовые ящики, светильники, а также штукатурят и красят стены и потолки.

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«Комфортная городская среда начинается с наших дворов и подъездов. Важно, чтобы они были чистыми, уютными и красивыми. За последние пять лет мы отремонтировали в округе 2131 подъезд. В этом году в программу вошли еще 67 адресов. Перечень работ в рамках ремонта обсуждаем с жителями и председателями советов домов. Наши коммунальные службы обязательно учитывают все пожелания», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Глава отметил, что материалы для ремонта подъездов и цветовую палитру выбирают сами химчане. Также при желании они могут добавить дополнительные элементы для декора подъезда.

Участвовать в программе могут все многоквартирные дома. Для этого необходимо провести общее собрание собственников, утвердить перечень ремонтных работ и направить его в управляющую компанию, которая проинспектирует дом и составит смету. Ремонт проводится за счет регионального и муниципального бюджетов, а также средств управляющих компаний.

Ранее вице-губернатор Евгений Хромушин доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что большую часть подвалов региона, в которых часто возникают подтопления, приведут в порядок к 15 сентября.

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