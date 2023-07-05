Подмосковье 05 июля 2023, 11:17 Более 60 пар спортсменов приняли участие в турнире по силовому многоборью в Солнечногорске

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Состязания по силовому многоборью «Стальные игры» прошли в Солнечногорске. Участие в них приняли 66 пар спортсменов из Москвы, Подмосковья и других регионов страны. Округ на турнире представляли семь команд.

Игры по силовому многоборью прошли на стадионе «Металлург». Спортсмены соревновались в четырех категориях, среди которых как новички, так и любители.

Сначала команды должны были перенести три мешка по 30 килограммов в тачку и пробежать с ней 200 метров. Затем добежать до озера Сенеж и проплыть 200 метров до буйков. Также спортсмены выполняли отжимания, прыжки, преодолевали препятствия, ходили на руках и делали многое другое.

«Организатором соревнований является солнечногорский спортивный клуб „V8“. Это крупнейшее состязание, которое прошло на территории нашего округа. В этом году участвовало в два раза больше спортсменов по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что данный вид соревнований становится все более популярным среди любителей спорта», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Победители соревнований получили призы. Среди них — команда из Солнечногорска, занявшая 2-е место в категории «Новички».

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