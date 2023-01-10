10 января 2023, 13:17
Более 60 областных участков передали под садоводство и дачные дома в Подмосковье за год
В 2022 году в Московской области передали в аренду 67 земельных участков под строительство жилых домов и ведение садоводства. Общая сумма вырученных средств превысила семь миллионов рублей.
Территории сдали на 13 лет и два месяца. Участки площадью от семи до 20 соток находятся в Ступине, Домодедове, Рузе, Истре и Чехове.
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Стоимость пользования землей определилась на торгах, однако стартовая цена не превышала 5% от «кадастра».
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«Так, 10 соток земли жители могли взять в аренду, в среднем, за 50 тысяч рублей в год. Предлагаемый срок аренды достаточно большой, чтобы за это время на участке возвести полноценный дом. После того как будут оформлены права на построенный дом, арендатор сможет приобрести земельный участок в собственность либо продолжать использовать землю на праве аренды», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Торги организовали Комитет по конкурентной политике региона и ГКУ «Региональный центр торгов».
Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.
Истра
Чехов
Город Домодедово
Ступино
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